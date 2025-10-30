Scream 7: nel trailer del nuovo film Sydney Prescott e la resa dei conti con Ghostface

Il nuovo capitolo della saga horror vedrà anche il ritorno di alcuni personaggi che fino a questo momento credevamo fossero morti per sempre nei film precedenti. Centrale sarà di nuovo la Sidney di Neve Campbell

L'avevamo anticipato stamattina e alla fine è arrivato. Paramount Pictures ha diffuso in streaming il trailer di Scream 7, nuovo e atteso capitolo della saga slasher di successo che riporta al centro il personaggio di Neve Campbell.

Dopo essere stata assente nel precedente capitolo, stavolta la storia ruota maggiormente attorno ai personaggi storici della saga horror, con Sydney Prescott costretta suo malgrado all'ennesima resa dei conti con il nuovo Ghostface. Scream 7 vedrà tornare anche David Arquette, Matthew Lillard Scott Foley nei ruoli di personaggi che credevamo morti fino ad ora nei precedenti capitoli.

Il cast vede anche il ritorno di Courteney Cox, Mason Gooding e Jasmin Savoy Brown, mentre le new entry sono Isabel May, Celeste O'Connor, Asa Germann, Mckenna Grace, Sam Rechner, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Anna Camp, Joel McHale, Mark Consuelos e Ethan Embry.

Il film si aprirà con un'altra cruenta scena di omicidio?

I dettagli della trama sono ancora segreti, ma potremmo già sapere cosa aspettarci dalla ormai obbligatoria sequenza iniziale, che notoriamente introduce il primo caso di omicidio. Attenzione: seguono spoiler importanti .

A quanto pare, la scena vede una coppia (interpretata da Michelle Randolph e Jimmy Tatro) che si registra in un Airbnb con una storia sinistra: la casa apparteneva a uno dei Ghostface originali, Stu Macher (Matthew Lillard). La coppia viene poi perseguitata e uccisa dall'ultima incarnazione del maniaco mascherato, che dopo aver ucciso le sue vittime brucia l'edificio.

Come detto, Lillard tornerà nei panni di Stu, ma è altamente improbabile che sia lui a commettere questi omicidi nei panni di Ghostface in quanto sarebbe davvero prevedibile e scontato. Scream 7 uscirà nelle sale statunitensi il 27 febbraio 2027.

Scream: Neve Campbell durante una scena del film

Perché Sidney tornerà ad essere centrale in Scream 7?

Durante una precedente intervista con ComicBook, lo sceneggiatore Guy Busick ha condiviso alcuni indizi sul settimo capitolo della saga slasher, lasciando intendere che Sidney avrà un ruolo centrale nella storia.

"Non posso rivelare troppo, ma c'è una ragione precisa e significativa per cui questo doveva essere un film su Sidney", ha detto Busick. "Ogni capitolo di Scream si interroga su ciò che sta accadendo nel mondo del cinema e in particolare nel genere horror. Stavolta non è diverso". Kevin Williamson, creatore della saga, ha diretto il film dopo essere subentrato a Christopher Landon.