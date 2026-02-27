Scream 7, la scena post-credits del nuovo film spiegata bene

Ormai siamo molto abituati alle rituali scene inserite nei titoli di coda di un film e anche l'ultimo capitolo del franchise horror non fa eccezione. Scopriamo quindi cosa succede

I film del franchise di Scream non sono noti per le scene post-credits perché di solito la storia si conclude con lo smascheramento e la morte di Ghostface e con i sopravvissuti che hanno la possibilità di riprendersi dagli eventi traumatici che hanno appena affrontato.

Tuttavia, Scream 7 contiene una scena a metà dei titoli di coda (la cosiddetta mid-credits scene) che se non altro aggiunge una nota di colore alla vicenda orrorifica affrontata dai suoi personaggi.

Scream 7: Courteney Cox in una scena

Cosa succede nella scena a metà dei titoli di coda di Scream 7

Una volta vista la scena, si può affermare con certezza che non contiene rivelazioni importanti né anticipazioni dirette su un eventuale Scream 8. Lo scopo è più quello di aiutare a concludere la storia che di dare al pubblico un'idea di ciò che potrebbe accadere in futuro in questo franchise. In ogni caso, quello che segue è un contenuto spoiler , quindi leggete a vostro rischio e pericolo.

Nel dettaglio, la scena dei titoli di coda di Scream 7, di cui potete leggere la nostra recensione, si concentra su Mindy Meeks-Martin (Jasmin Savoy Brown) e Gale Weathers (Courteney Cox). Come al solito, gli omicidi di Ghostface diventano notizie da prima pagina che devono essere riportate. E come al solito, Gale è pronta ad affrontare la notizia da sola, ma solo fino a quando Mindy non chiede di farlo lei.

Mindy ha lavorato come assistente di Gale, imparando da lei in vari modi. La scena è l'occasione per Mindy di mettersi davanti alla telecamera e raccontare nei dettagli ciò che è accaduto per il servizio giornalistico. Si tratta di un passaggio di testimone per la saga, con Mindy che conclude la storia e Gale che si fa da parte.

Scream 7: una scena drammatica del film

Ci sarà anche uno Scream 8?

Paramount e Spyglass Media Group sembra stiano già pensando oltre Scream 7. Secondo diversi report di stampa usciti proprio nei giorni del debutto del nuovo film, ci sarebbero dei piani in fase di sviluppo per un ottavo film della saga horror. Non c'è ancora una conferma ufficiale, ma la volontà di proseguire esiste.

Il regista e sceneggiatore storico Kevin Williamson ha detto in interviste che lui e l'interprete di Sidney Prescott, Neve Campbell, hanno già buttato giù alcune idee per un possibile Scream 8, Williamson ha precisato che molto dipenderà dagli incassi di questo settimo capitolo.