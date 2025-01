Scream 7: Mark Consuelos si unisce al cast del nuovo capitolo del celebre franchise horror

La star di Riverdale e co-conduttore di Live with Kelly & Mark, Mark Consuelos, è ufficialmente entrato a far parte del cast di Scream 7, il prossimo capitolo del celebre franchise horror prodotto da Spyglass e Paramount Pictures. Al momento, i dettagli sulla trama e sul ruolo che Consuelos interpreterà sono ancora top secret.

Consuelos si unisce ai membri già confermati del cast, tra cui Neve Campbell e Courteney Cox, oltre a Mason Gooding e Jasmin Savoy Brown. Tra i nuovi arrivati figurano Isabel May, Celeste O'Connor, Asa Germann, Mckenna Grace, Sam Rechner, Anna Camp e Joel McHale.

Conosciuto per il suo ruolo di protagonista in Riverdale, Consuelos è anche il co-conduttore di Live with Kelly & Mark insieme alla moglie Kelly Ripa, un programma che porta avanti dal 2023. Recentemente, ha avuto un ruolo ricorrente nella serie drammatica The Girls on the Bus su HBO Max e ha preso parte alla seconda stagione di Only Murders in the Building di Hulu, dove ha interpretato il padre di Mabel (Selena Gomez). Tra i suoi altri crediti televisivi figurano How I Met Your Father, Broad City, The Night Shift, Queen of the South e Ugly Betty.

Tutto quello che sappiamo di Scream 7

La regia di Scream 7 è affidata a Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, il duo già dietro la macchina da presa dei due precedenti capitoli del franchise. La sceneggiatura è curata da Guy Busick, che ha scritto anche Scream (2022) e Scream VI. James Vanderbilt, William Sherak e Paul Neinstein, produttori di Scream (2022) e Scream VI, tornano a produrre il film sotto l'etichetta Project X Entertainment.

Anche Neve Campbell si è munita di coltello per difendersi dal killer che imperversa in Scream 4

Il franchise di Scream ha generato fino ad oggi sei film, tra cui i quattro capitoli originali diretti dal compianto Wes Craven, Scream (1996), Scream 2 (1997), Scream 3 (2000) e Scream 4 (2011). Dopo un lungo periodo di pausa, il franchise è stato rilanciato nel 2022 con Scream, che ha avuto un grande successo al botteghino.

L'ultimo capitolo, Scream VI, uscito nelle sale nel marzo 2023, ha raggiunto un nuovo record per il franchise, incassando oltre 108 milioni di dollari a livello nazionale e superando i 169 milioni a livello globale. Con un totale che supera i 900 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, il franchise continua a essere una delle saghe horror di maggior successo nella storia del cinema.