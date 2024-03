Scream 7: Courteney Cox e Patrick Dempsey torneranno nel sequel?

Courteney Cox avrebbe chiuso l'accordo per tornare a vestire i panni di Gale Weathers in Scream 7. Si vocifera che anche Patrick Dempsey tornerà nel prossimo capitolo del franchise.

Nonostante le speculazioni sul fatto che il film potesse essere accantonato dopo aver perso le star Melissa Barrera, Jenna Ortega e il regista, all'inizio di questo mese abbiamo scoperto che Scream 7 si farà e andrà avanti con un nuovo regista, il creatore e scrittore di Scream Kevin Williamson.

Courteney Cox e David Arquette insieme in una scena di Scream 4

Chi tornerà in Scream 7?

Abbiamo anche saputo che Neve Campbell - che ha abbandonato l'ultimo film per una disputa sulla retribuzione - riprenderà il ruolo dell'iconica final girl, Sidney Prescott. Sembra però che Sidney non sarà l'unico volto familiare a tornare per il prossimo capitolo della lunga serie di slasher.

Secondo l'insider Daniel Richtman, l'attore di Scream 3, Patrick Dempsey, è attualmente in trattative per tornare nel ruolo del detective Mark Kincaid.

Kincaid non si vede dall'epilogo del terzo film e, sebbene Dempsey avrebbe dovuto riprendere il ruolo per Scream 4, un conflitto di programmazione con Transformers 3 lo ha costretto a rinunciare. Nel revival di Scream del 2022, si accenna fortemente al fatto che Mark e Sidney si sono sposati, cosa poi confermata dai registi di Radio Silence.

Richtman ha anche menzionato il ritorno di Courteney Cox nel ruolo di Gale Weathers, che è (miracolosamente) sopravvissuta all'incontro con Ghostface nel film precedente.

Il ritorno della Campbell e degli altri volti noti del franchise, arriva sulla scia di alcune notizie come il licenziamento della Barrera a causa di alcuni presunti commenti "antisemiti" condivisi sui social media. In seguito abbiamo appreso che anche la co-protagonista Ortega si era separata dal sequel horror.