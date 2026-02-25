Scream 7: Neve Campbell rivela un'importante differenza rispetto ai precedenti capitoli

L'interprete di Sydney ha spiegato quale elemento non aveva particolarmente apprezzato dei capitoli 5 e 6 del franchise horror.

Neve Campbell ha ripreso il ruolo di Sidney Prescott in Scream 7 e, in una nuova intervista, ha svelato in che modo sarà diverso rispetto ai precedenti due capitoli.

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett si erano occupati dei capitoli 5 e 6 del franchise, raccogliendo l'eredità lasciata da Wes Craven, regista morto nel 2015.

La differenza principale rispetto a Scream 5 e 6

Parlando al sito Evolution of Horror, Neve Campbell ha ora dichiarato: "Ho provato la sensazione che quei due film siano andati in una direzione diversa rispetto al sentiero segnato da Wes, dal modo in cui lui realizzava le scene sanguinose e portava in scena le uccisioni".

La protagonista di Scream 7 ha quindi aggiunto: "Per i miei gusti, si è andati un po' troppo oltre. Se è realistico, va bene. Sarà più efficace se lo è".

Gli spettatori del nuovo capitolo della saga horror, in ogni caso, non resteranno deluso dal sangue versato nel settimo film: Neve ha assicurato che i momenti terrificanti e violenti saranno comunque presenti.

Cosa racconterà Scream 7

Il settimo film racconterà quello che accade quando un nuovo Ghostface entra in azione nella tranquilla città di provincia dove Sidney Prescott (Neve Campbell) ha costruito una nuova vita, facendo diventare reali le sue paure più grandi mentre sua figlia (Isabel May) diventa il suo prossimo obiettivo. Determinata a proteggere la sua famiglia, Sidney dovrà affrontare gli orrori del suo passato per porre fine definitivamente allo spargimento di sangue.

Nel cast del film (che ha avuto una buona accoglienzaalle prime proiezioni test), oltre a Neve Campbell, ci sono poi Jasmin Savoy Brown nella parte di Mindy Meeks-Martin, Mason Gooding che sarà Chad Meeks-Martin, Matthew Lillard nel ruolo di Stu Macher, Joel McHale in quello di Mark Evans, e Courteney Cox che riprende la parte di Gale Weaters.

Scream 7: Neve Campbell in un'immagine

Tra gli interpreti ci sono poi Anna Camp, Mckenna Grace, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Asa Germann, Celeste O'Connor, Sam Rechner, Ethan Embry, Tim Simons, e Mark Consuelos. Tra i ritorni ci saranno poi quelli di David Arquette e Scott Foley nei ruoli di Dewey Riley e Roman Bridger.

Alla regia è stato impegnato Kevin Williamson, autore inoltre della sceneggiatura insieme a Guy Busick, che aveva delineato la storia insieme a James Vanderbilt.

Non resta quindi che attendere per scoprire in che modo il film verrà accolto dal pubblico e se il cambio di direzione sottolineato da Neve Campbell sarà apprezzato dai fan.