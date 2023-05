Scream 7: Josh Segarra conferma che sarebbe pronto a tornare nella saga horror

Josh Segarra è entrato a far parte della saga horror in occasione del sesto capitolo e l'attore ha ora confermato che sarebbe pronto a tornare in occasione delle riprese di Scream 7.

L'attore, che nel film ha interpretato Danny, ha avuto un ruolo importante nella storia dei protagonisti che si sono trasferiti a New York, venendo però seguiti e tormentati da Ghostface.

Il possibile ritorno

In un'intervista rilasciata a Entertainment Tonight, Josh Segarra ha ora anticipato il ritorno di Danny: "Se verrà realizzato un Scream 7, il vostro ragazzo tornerà, al 100%". L'attore ha inoltre spiegato cosa vorrebbe venisse esplorato maggiormente nella storia: "Quel rapporto tra Sam e Danny, lo amo".

Nel sesto film (attenzione, non proseguite con la lettura se non volete spoiler ), Danny è il vicino di Sam. I due iniziano poi una relazione, ma il ritorno in azione di Ghostface lo rende un sospettato. Danny, tuttavia, si rivela fondamentale per sopravvivee al killer.

Scream VI: l'arte della suspense in tre scene

La possibilità di un sequel

I registi del film, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett avevano ammesso che sarebbero interessati a tornare sul set per realizzare Scream 7.

In un'intervista rilasciata a Deadline, Bettinelli-Olpin aveva spiegato: "Vogliamo vedere i film di Scream, a prescindere dal nostro coinvolgimento, per tutto il resto della nostra vita".

La sceneggiatura di Scream VI è firmata da James Vanderbilt e Guy Busick.

Nel cast ci sono Jenna Ortega, Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Jack Champion, Henry Czerny, Mason Gooding, Liana Liberato, Dermot Mulroney, Devyn Nekoda, Tony Revolori, Josh Segarra, Samara Weaving, Hayden Panettiere, e Courteney Cox.

