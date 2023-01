Scream 6: le vittime di Ghostface riassunte in un nuovo poster

Le vittime di Ghostface sono ricordate in un nuovo poster del film Scream 6 ispirato alle mappe della metropolitana di New York.

Il nuovo poster di Scream 6 ripercorre tutte le morti compiute da Ghostface durante i film della saga, riassunte graficamente come se fossero le stazioni di una metropolitana.

Gli eventi del nuovo film horror saranno infatti ambientati a New York e il killer tormenterà i sopravvissuti al capitolo precedente - ovvero Sam, Tara, Mindy e Chad - anche negli spazi della metropolitana della Grande Mela.

Il poster di Scream VI ricrea la maschera di Ghostface usando sei diversi colori, uno per ogni film. Ogni "linea" della metropolitana di New York ha poi come fermata il nome delle vittime dei vari capitoli della storia.

Scream VI: un nuovo poster del film ispirato alla metropolitana di New York

Scream 6, il nuovo capitolo della saga horror in uscita nel 2023, vedrà il ritorno di Ghostface, più arrabbiato ed enigmatico che mai. Il film diretto ancora una volta dal duo dei Radio Silence, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, vede i quattro sopravvissuti agli omicidi di Ghostface intenti a lasciarsi Woodsboro alle spalle per iniziare un nuovo capitolo.

Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Jenna Ortega e Dermot Mulroney sono affiancati dai nuovi arrivi Samara Weaving, Tony Revolori, Jack Champion, Liana Liberato, Devyn Nekoda, Josh Segarra e Henry Czerny in questo nuovo viggio alla scoperta dell'orrore.

Scream VI arriverà il 9 marzo 2023 al cinema.