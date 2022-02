Scream 6, Neve Campbell: "Me lo hanno proposto. Leggerò lo script e vedrò come mi sento"

Neve Campbell potrebbe aver concluso la sua lotta con Ghostface. L'attrice 48enne ammette di aver già ricevuto un'offerta per Scream 6, ma non è certa di voler proseguire la sua corsa nel franchise.

Scream: Neve Campbell durante una scena del film

Di recente Neve Campbell ha partecipato alla Mad Monster Party horror convention di Concord, North Carolina, dove ha anticipato il suo possibile coinvolgimento nel sesto capitolo di Scream, di cui si parla dopo l'incredibile successo al botteghino del quinto Scream.

"Me lo hanno proposto" ha ammesso l'attrice nel corso della convention. "Ma per adesso non esiste ancora una sceneggiatura. C'è un soggetto in arrivo, a quanto mi hanno detto. In realtà, avrei dovuto chiamare un produttore ieri, perché voleva parlarmi di quello che stava succedendo. Vedremo. Leggerò la sceneggiatura e vedrò come mi sento".

Neve Campbell è una veterana del franchise horror di Wes Craven lanciato nel 1996 e finora ha condiviso la folle corsa coi colleghi Courtneney Cox e David Arquette, ma non è certa di voler proseguire la sua presenza come final girl Sidney Prescott ancora a lungo.

Quando è emersa per la prima volta la notizia che un quinto film di Scream era in fase di sviluppo, Neve Campbell ha ammesso di essere inizialmente "preoccupata" per il ritorno al franchise, dal momento che Wes Craven era morto nel 2015.

"Ero molto preoccupata all'idea di farne un altro", ha confessato l'attrice a Variety l'anno scorso. "Le persone in passato mi avevano chiesto se ne avrei fatto un altro senza Wes. Ho sempre pensato che sarebbe stato troppo difficile farlo senza di lui. Era il maestro di questi film. Eravamo una famiglia".

Scream: 5 cose che potreste non aver notato

Alla fine l'attrice ha incontrato il duo di registi ingaggiati per il nuovo Scream. Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, che l'hanno rassicurata sulla loro intenzione di onorare l'eredità di Wes Craven.

"In realtà mi hanno scritto una lettera e hanno detto che fondamentalmente hanno deciso di fare i registi per via di questi film. Sono diventati registi grazie a Wes Craven e sono davvero così entusiasti di far parte di questi film, per loro è un grande onore e vogliono davvero rendere giustizia a Wes e onorare la sua eredità".