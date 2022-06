Scream 6: Matthew Lillard e Jamie Kennedy sostengono la scelta presa da Neve Campbell

Neve Campbell ha annunciato che non reciterà in Scream 6 dopo aver ricevuto un'offerta economica insoddisfacente.

Il fim arriverà nelle sale americane il 31 marzo 2023 e a sostenere l'attrice ci sono due membri del cast della saga, Matthew Lillard e Jamie Kennedy.

Durante il podcast Midnite Movie Club, Matthew Lillard ha dichiarato parlando del rifiuto di Neve Campbell di recitare in Scream 6: "Tom Cruise è stato pagato di meno per Top Gun: Maverick? Assolutamente no. Perché una donna dovrebbe quindi essere pagata meno? Perché non pagarla di più mentre si realizzano altri episodi della saga? E Scream 5 è stato, oppure no, un successo? Lo era e di molto. Hanno guadagnato un sacco di soldi? Sì. Dovrebbe essere pagata di più Neve Campbell per il lavoro compiuto in cinque film di una saga? Sì, perché è una protagonista di una delle saghe horror di maggior successo".

Jamie Kennedy, invece, ha dichiarato di aver letto la sceneggiatura di Scream 6 e che Sydney aveva una parte importante nella nuova avventura, situazione che complica di molto il lavoro che devono compiere gli sceneggiatori, aggiungendo poi: "Sono le nuove persone dietro le quinte che non stanno letteralmente pagando il volto del franchise".

Nel cast del nuovo film tornerà, invece, Courteney Cox nella parte di Gale Weathers.