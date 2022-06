Scream 6: Jack Champion e Liana Liberato si uniscono al cast

Jack Champion, Liana Liberato, Devyn Nekoda e Josh Segarra si sono uniti al cast di Scream 6.

Ad aver riportato la notizia è stato Deadline. Il cast di Scream 6, quindi, comprenderà i nomi di Jack Champion, Liana Liberato, Devyn Nekoda, Josh Segarra, Melissa Barrera, Jenna Ortega, Jasmin Savoy Brown, e Mason Gooding.

Tra gli interpreti ci sarà anche la veterana Courteney Cox, che è apparsa in tutte le pellicole della saga horror nei panni della giornalista Gale Weathers. Non tornerà invece sul set l'attrice Neve Campbell ha deciso di abbandonare il franchise per il mancato accordo sul suo salario con la produzione. Tra i nomi confermati anche Hayden Panettiere, che riprenderà il ruolo di Kirby da Scream 4, e Dermot Mulroney.

Molto probabilmente, i nuovi ingressi nel cast interpreteranno i membri del gruppo di amici che proverà a fuggire dalla rabbia di Ghostface a New York.

La produzione di Scream 6 avrà inizio in estate. Il film sarà diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett e sarà distribuito nelle sale il 31 marzo 2023.