Scream 6: Courteney Cox sarebbe disposta a tornare nel prossimo capitolo della saga

Scream 6 ha ottenuto il via libera alla produzione e Courteney Cox ha ora commentato le ipotesi riguardanti il suo possibile ritorno nella saga horror.

L'attrice ha infatti partecipato al nuovo capitolo riprendendo il ruolo avuto nei precedenti capitoli della storia, come accaduto a Neve Campbell e David Arquette.

Courteney Cox, intervistata da ComicBook.com, ha ora dichiarato parlando della sua possibile partecipazione al sequel di Scream: "Vuol dire che non sono morta? Okay, se mi è permesso dirlo, ovviamente."

La star ha aggiunto: "Che esperienza divertente avere una serie di film che dura così a lungo e questo sembra abbia completamente trovato forza in un modo nuovo. E si tratta di un rilancio della saga, non di un quinto episodio o di come volete chiamarlo...".

L'attrice, che nei film interpreta la reporter Gale Weathers, ha quindi aggiunto: "I registi sono incredibili e penso che Wes Craven stia guardando qui in basso dicendo 'Sono così felice che si tratti di Matt e Tyler'".

La sceneggiatura del prossimo capitolo della storia di Scream sarà scritta da James Vanderbilt e Guy Busick.

Kevin Williamson e Chad Villella, terzo membro del collettivo Radio Silence dopo Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, saranno coinvolti come produttori esecutivi.

Scream ha ottenuto oltre 100 milioni di dollari in tutto il mondo. Nel cast c'erano Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown, Sonia Ammar. Tra i ritorni rispetto alla saga originale c'erano Courteney Cox, David Arquette e Neve Campbell.