Scream 5, Neve Campbell sarà di nuovo Sidney Prescott: è ufficiale

Neve Campbell torna nel ruolo di Sidney Prescott in Scream 5: l'attrice dopo mesi di incertezza ha ceduto alle insistenze della produzione e dei fan che la volevano nel nuovo capitolo della saga iniziata nel 1996 da Wes Craven e reso ufficiale il suo ingresso nel cast con un post su Instagram.

Da anni il franchise di Scream era rimasto sospeso anche per la tiepida risposta del pubblico a Scream 4 e alla scomparsa del creatore Wes Craven. Nel 2019 si è iniziato a parlare della possibilità di portare sullo schermo Scream 5 affidando la regia a Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillet. L'entusiasmo per il nuovo capitolo era cresciuto quando la star del franchise David Arquette ha firmato per interpretare nuovamente Dewey Riley. A luglio anche Courteney Cox aveva confermato il suo ritorno.

Neve Campbell oggi ha ufficialmente firmato per riprendere il suo ruolo di Sidney Prescott in Scream 5. L'attrice ha interpretato la protagonista del franchise in tutti i precedenti film e i fan volevano assolutamente rivederla combattere e urlare contro Ghostface. Oltre ai protagonisti storici della saga, faranno parte del cast anche Jack Quaid, Melissa Barrera e Jenna Ortega. La sceneggiatura è di James Vanderbilt e Guy Busick. Il film dovrebbe debuttare nei cinema nel gennaio del 2022