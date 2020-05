Scream 5: Neve Campbell svela che potrebbe recitare nel film

Scream 5 potrebbe avere tra i suoi protagonisti Neve Campbell, star del film originale, come rivelato dall'attrice durante un'intervista rilasciata a Jake Hamilton.

Il progetto è in fase di sviluppo e sembra che l'intenzione sia quella di rendere omaggio all'opera originale creata da Wes Craven.

La protagonista del film degli anni '90 ha infatti ammesso di aver parlato con i registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett: "Mi hanno contattata e ne stiamo parlando".

Neve Campbell ha poi aggiunto parlando di Scream 5: "Al momento è un po' complicato sapere quando verrà girato a causa del COVID-19 e speriamo che ci sia modo di sistemare tutti gli elementi che devono essere al proprio posto in modo che accada".

L'attrice ha inoltre ammesso: "In origine ero davvero preoccupata all'idea di realizzare un altro Scream senza Wes perché era un tale genio ed è il motivo per cui i film sono così ben riusciti, ma i registi si sono avvicinati a me con un tale apprezzamento nei confronti del lavoro di Wes e vogliono realmente onorare la sua opera. Si tratta di qualcosa che significa molto per me".

David Arquette, recentemente, dopo aver recitato in tutti i quattro film del franchise che ha preso il via nel 1996, aveva ammesso che sarebbe stato interessato a tornare sul set se ci fosse stata l'occasione: "Il mio telefono non ha suonato e non so nulla. Onestamente non lo so. E non lo dico semplicemente. So che stanno lavorando a uno script, apparentemente. Non so se i nostri personaggi saranno coinvolti. Sarebbe bello, sarebbe eccitante farne parte".