Scream 5: Melissa Barrera nel cast del sequel

Scream 5 avrà tra i suoi protagonisti l'attrice Melissa Barrera recentemente star del film In The Heights.

La produzione dell'atteso sequel ha così annunciato il primo nome che affiancherà sul set le star del franchise horror che ritorneranno nel mondo creato da Wes Craven.

Per ora la produzione non ha rivelato nessun dettaglio relativo al ruolo affidato nel quinto capitolo di Scream all'attrice Melissa Barrera.

Nel film torneranno Courteney Cox, nel ruolo della reporter Gale Weathers, e David Arquette che sarà ancora Dewey Riley. Nel nuovo capitolo della storia potrebbe esserci anche l'attrice Neve Campbell che era stata la star dei film horror con il ruolo di Sidney Prescott.

Le riprese del film diretto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett inizieranno in autunno a Wilmington, North Carolina. La sceneggiatura è firmata da James Vanderbilt e Guy Busick.

Barrera ha recitato nell'adattamento cinematografico del musical di Broadway In the Heights - Sognando a New York diretto da Jon M. Chu oltre a essere una delle protagoniste della serie Vida. Tra i prossimi progetti in cui apparirà l'attrice Melissa ci sarà anche Carmen, la versione contemporanea dell'opera che segnerà l'esordio alla regia di Benjamin Millepied e che avrà delle musiche originali composte da Nicholas Britell e Julieta Venegas.