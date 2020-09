Scream 5: la star di Tredici Dylan Minnette nel cast

Dylan Minnette capeggia una manciata di giovani attori che affiancheranno i veterani David Arquette, Courteney Cox e Neve Campbell in Scream 5.

Dopo la conferma del ritorno di Neve Campbell nei panni di Sidney Prescott, il cast di Scream 5 si arricchisce di alcuni volti giovani: nel sequel troveremo la star di Tredici Dylan Minnette, di Mason Gooding e con loro ci saranno anche Kyle Gallner, Jasmin Savoy Brown e Mikey Madison.

Tredici: Dylan Minnette in una foto della terza stagione della serie

I fan della saga di Scream sono entusiasti di ritrovare gli amati David Arquette, Courteney Cox e Neve Campbell che, dopo al dipartita del regista Wes Craven, vede l'arrivo di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett dietro la macchina da presa.

Ieri la scream queen Neve Campbell ha rotto gli indugi, confermando il suo ritorno e con lei è stato confermato anche il ritorno di Marley Shelton nel ruolo dello Sceriffo Judy Hicks, da lei interpretato in Scream 4. Tra le new entry anche Melissa Barrera, Jenna Ortega e la star di The Boys Jack Quaid.

Scream: come il film di Wes Craven ha cambiato per sempre l'horror. O quantomeno ci ha provato

Secondo Deadline, Paramount e Spyglass auspicavano un'uscita di Scream 5 entro il 2021, ma l'emergenza sanitaria farà slittare la release con grande probabilità al 2022. Per adesso i dettagli del plot sono top secret, ma è stato confermato il ritorno del killer Ghostface che stavolta se la prenderà con un nuovo gruppo di vittime. Le riprese si terranno ancora una volta a Wilmington, North Carolina, nei prossimi mesi.