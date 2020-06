Scream 5: il film arriverà nei cinema nel 2021 grazie a Paramount

Scream 5 arriverà nelle sale americane nel 2021 grazie a Paramount Pictures che ha ottenuto i diritti per la distribuzione del progetto.

Per ora il nuovo capitolo del franchise non ha ancora un titolo ufficiale e non sono stati confermati i membri del cast.

Alla regia dell'atteso quinto capitolo di Scream ci sono Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett che proseguiranno la storia ideata da Wes Craven.

David Arquette ha annunciato recentemente che riprenderà il ruolo dello sceriffo Dewey Riley, mentre Neve Campbell è stata contattata per chiederle se fosse interessata a essere ancora una volta Sidney Prescott. L'attrice, in un'intervista, ha inoltre ammesso di essere rimasta colpita dalla visione proposta dai due filmmaker e dalla loro intenzione di omaggiare l'opera originale di Wes Craven.

La sceneggiatura è firmata da James Vanderbilt e Guy Busick, mentre Kevin Williamson sarà coinvolto come produttore esecutivo.

Le riprese del film dovrebbero iniziare entro la fine del 2020 nella città di Wilmington, in North Carolina.