Scream 5, David Arquette: "Senza Wes Craven sul set è dura"

David Arquette si commuove ancora ripensando all'icona dell'horror Wes Craven e ammette che per lui è dura girare Scream 5 senza la presenza del regista.

David Arquette in una scena di Scream 4

In un'intervista con The Independent, David Arquette ha ricordato con affetto il regista, scomparso nel 2015 all'età di 76 anni in seguito a un tumore al cervello malattia confessando:

"Per me è dura sul set senza di lui, mi manca. Wes aveva compreso la mia sofferenza all'epoca della lavorazione. Mia madre stava morendo, era un periodo davvero cupo e difficile. Lui ha capito che ero alla ricerca di amore e affetto."

David Arquette ha accettato di tornare nel ruolo dell'Agente Dewey Riley in Scream 5, primo film del franchise horror senza Wes Craven, ma ha ammesso di sentire la sua presenza sul set e ha rivelato di ascoltare alcuni dei brani preferiti del cineasta tra un ciak e l'altro mentre scorre l'account Twitter di Craven:

"Cercavo vecchi tweet e guardavo chi seguiva per seguirlo anche io."

Scream 5: Courteney Cox è di nuovo Gale Weathers nelle foto dal set

In precedenza l'attore aveva espresso entusiasmo per il ritorno in Scream insieme alle co-star del franchise Neve Campbell e Courteney Cox, che è anche la sua ex moglie e madre di sua figlia Coco:

"Sono eccitato all'idea di tornare a interpretare Dewey ancora una volta e di riunirmi alla mia famiglia di Scream, vecchia e nuova. Scream è stato una parte fondamentale della mia vita. per i fan e per me stesso, non vedo l'ora di onorare l'eredità di Wes Craven".