Scream 5: Courteney Cox è di nuovo Gale Weathers nelle foto dal set

Le riprese di Scream 5 sono attualmente in corso e le nuove foto dal set mostrano Courteney Cox impegnata a girare alcune sequenze dell'atteso sequel del franchise horror.

Il film, a causa degli stop alle produzioni cinematografiche, arriverà solo nel 2022 e i fan dovranno quindi attendere prima di scoprire cosa accaduto alla giornalista Gale Weathers negli ultimi anni.

Il lavoro sul set di Scream 5 è attualmente in corso a Wilmington, North Carolina, e i ciak al di fuori delle mura di uno studio cinematografico hanno permesso di vedere Courteney Cox di nuovo nel ruolo della reporter, poi diventata scrittrice, Gale Weathers.

Il nuovo capitolo della saga di Scream arriverà nei cinema americani il 14 gennaio 2022 e nel cast ci sono Courteney Cox, David Arquette, Neve Campbell, Marley Shelton, Jack Quaid, Jenna Ortega, Dylan Minnette, Mason Gooding e Mikey Madison.

Alla regia ci sono Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.

Tra i produttori ci sono Kevin Williamson e Chad Villella che, insieme ai due registi, forma il collettivo conosciuto con il nome Radio Silence.

La protagonista Neve Campbell, parlando del suo ritorno nel mondo di Scream, aveva recentemente dichiarato: "Ho 47 anni e sarò coperta di sangue. Non vedo l'ora di fare ritorno, di rivedere Courteney Cox e David Arquette e di fare la conoscenza del cast giovane. Non vedo l'ora di lavorare con questi due nuovi registi. Ero preoccupata perché il nostro incredibile regista, Wes Craven, non c'è più e non ero sicura di fare un film senza di lui. Ma i nuovi registi sono venuti da me con questa bellissima lettera, dicendomi che hanno scelto di fare questo mestiere proprio grazie a Wes e a questi film. Vogliono davvero restare fedeli alla storia e al percorso che lui aveva ideato".