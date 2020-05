Scott Pilgrim e i videogiochi: tutti i collegamenti e le citazioni

Quali sono i rimandi al mondo dei videogiochi nel film Scott Pilgrim vs. the World, film cult diretto da Edgar Wright?

Mary Elizabeth Winstead nel film Scott Pilgrim vs. the World

Il film Scott Pilgrim vs. the World, uscito dieci anni fa, contiene diversi collegamenti e citazioni al mondo dei videogiochi, a cominciare dal logo Universal nei titoli di testa, realizzato come se fosse una schermata vintage, con tanto di versione 8-bit della celebre sigla dello studio (questa sequenza, realizzata dal fratello del regista Edgar Wright, doveva essere provvisoria, ma rimase inalterata dopo l'accoglienza positiva alle proiezioni test), senza dimenticare trovate più generiche come la vita in più o l'alter ego malvagio.

L'omaggio più evidente però riguarda i nomi dei tre gruppi musicali presenti nel film: The Clash at Demonhead e Crash and the Boys sono rimandi espliciti agli omonimi giochi, mentre Sex Bob-omb, il complesso di cui fa parte Scott, viene dai Bob-omb, personaggi minori del mondo di Super Mario.

Michael Cera in un'immagine significativa di Scott Pilgrim vs. the World

Numerosi gli omaggi al franchise di Zelda, di cui il più palese è la Triforza, qui trasformata nel logo delle iniziali dell'antagonista finale Gideon, visto nei titoli di testa di Scott Pilgrim vs. the World quando appare il nome del suo interprete Jason Schwartzman. È presente anche la sigla del gioco, e i tre colori dei capelli di Ramona Flowers rimandano alle tre dee.

Durante il combattimento tra Ramona e Roxy c'è un rimando visivo alla schermata per la selezione dei personaggi in Street Fighter, franchise che è anche all'origine della premessa generale del fumetto su cui si basa il film: la prima idea dell'autore fu "E se dopo una vita passata coi giochi di combattimento ti fosse data la possibilità di diventare come Street Fighter nella vita vera?", associata poi alla nozione della Lega degli EX quando scoprì che sua moglie era uscita con tre uomini diversi di nome Matthew (che nella finzione è il primo ex di Ramona). A livello di musica c'è uno degli omaggi più sottili: Scott a un certo punto suona quello che lui chiama il tema di Final Fantasy 2, che in realtà sarebbe quello di Final Fantasy IV. Quest'ultimo era considerato il secondo gioco negli Stati Uniti negli anni Novanta, poiché i due precedenti non erano ancora disponibili fuori dal Giappone.