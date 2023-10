Scott Pilgrim Takes Off: Michael Cera e Chris Evans nel nuovo trailer della serie anime Netflix

Netflix ha diffuso il trailer di Scott Pilgrim Takes Off, versione anime della serie a fumetti di Bryan Lee O'Malley, adattata già nel film del 2010 Scott Pilgrim vs. the World.

Dal film, torna sia il regista Edgar Wright in quali di produttore, che il cast originale al completo, ovvero Michael Cera, Mary Elizabeth Winstead, Aubrey Plaza, Jason Schwartzman, Kieran Culkin, Chris Evans, Anna Kendrick, Allison Pill e Brandon Routh.

La storia segue il protagonista Scott, un bassista di 22 anni che non ha mai avuto problemi a trovare una ragazza; di solito, il problema è liberarsene. Ma quando Ramona Flowers entra nel suo cuore, scopre che ha un bagaglio emotivo più problematico di quanto pensasse: un esercito di ex fidanzati che non si fermeranno davanti a nulla per eliminarlo dalla sua lista di pretendenti.

Scott Pilgrim Takes Off, 20 anni di work in progress

O'Malley ha co-creato la serie anime insieme a BenDavid Grabinski, e i due promettono che offrirà una chiave di lettura completamente originale.

"L'ho scritta quasi 20 anni fa", ha detto recentemente O'Malley a EW. "Non potevo tornare indietro e riscriverlo parola per parola. Continuavo a pensare: 'Devo raccontare la storia di Scott Pilgrim in un mondo in cui la storia di Scott Pilgrim è già stata raccontata e la gente la conosce già'. Ho dovuto dare una nuova mano di vernice e giocarci un po'".

Scott Pilgrim Takes Off: la prima clip dell'anime Netflix omaggia il film di Edgar Wright

"Per noi era molto importante realizzare uno show che superasse le aspettative della gente", ha aggiunto Grabinski, i cui precedenti lavori includono la scrittura e la regia della commedia 2021 Happily, con Joel McHale e Kerry Bishé. "Per me, l'idea di passare anni su un progetto che non fa altro che ripetere cose che la gente già conosce mi sembra una perdita di tempo".