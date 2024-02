Barbie, Michael Cera: 'Ben Affleck doveva apparire nel film'

Michael Cera ha dichiarato che in origine Ben Affleck avrebbe dovuto comparire in una sequenza di Barbie di Greta Gerwig. E non in una scena qualsiasi: secondo la star di Juno e interprete di Allan nel film, Affleck avrebbe dovuto partecipare ad una sequenza di combattimento... con Barbie.

Barbie: Margot Robbie in una scena

Al podcast Happy So Confused, Cera ha parlato della zuffa in cui è coinvolto il suo personaggio nel film:"Non avrei dovuto nemmeno combattere nel film. Doveva essere Ben Affleck" ha dichiarato l'attore.

Ben Affleck in Barbie?

All'epoca delle riprese in realtà Ben Affleck era impegnato nelle riprese del film Air - La storia del grande salto, che racconta il famoso e storico accordo economico tra Nike e Michael Jordan:"Penso che Ben volesse farlo ma stava dirigendo il suo film. Tuttavia, non l'hanno scoperto fino all'ultimo. Hanno detto 'Ok, Ben è fuori. Qualcosa deve succedere qui. Quindi combatterai con loro'. E così sono dovuto intervenire con la squadra degli stuntman".

Ben Affleck non è il solo che doveva comparire nel film. Anche gli habitué del cinema di Gerwig, Timothée Chalamet e Saoirse Ronan sono stati vicini a partecipare almeno con un cameo al film, così come pare sia successo anche a Sylvester Stallone. Anche Olivia Colman doveva farne parte,come ammesso da Helen Mirren, la narratrice del film:"È stata una scena molto divertente con Olivia Colman che interpretava una persona ubriaca e noi che ci scontravamo su chi sia la vera grande dama delle attrici britanniche. Lei entra e cerca di prendere il ruolo della narratrice e io che la respingo".