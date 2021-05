Kevin Clark è morto a 32 anni, il musicista aveva recitato in School of Rock

Kevin Clark è morto a soli 32 anni nella giornata del 26 maggio 2021, il musicista a 13 anni aveva fatto parte del cast di School of Rock.

Il giovane ha perso la vita dopo essere stato investito da una macchina mentre stava spostandosi in bici a Chicago, nel quartiere di Avondale.

La polizia ha dichiarato che Kevin Clark è stato investito da una Hyundai Sonata ed è stato dichiarato morto dopo essere stato soccorso dai paramedici che lo hanno portato all'Illinois Masonic Medical Center. Alla guida della macchina c'era una ventenne.

In School of Rock il giovane aveva il ruolo del batterista Freddy "Spazzy McGee" Jones. Nel film Jack Black ha il ruolo di un supplente che trasforma gli studenti della scuola privata in cui inizia a lavorare in una band musicale.

L'esperienza di Kevin Clark come attore si è però interrotta dopo quel progetto e la madre, Allison, ha dichiarato al Chicago Sun-Times che il figlio aveva iniziato a suonare la batteria quando aveva solo 2 anni, usando vasi e pentole.

Clark ha partecipato all'audizione con un amico e ha ottenuto il ruolo dopo alcune settimane. Allison Clark ha inoltre aggiunto che Kevin ha continuato la sua carriera come musicista, decidendo di non proseguire il suo percorso nel campo della recitazione. Clark ha suonato in varie band locali a Chicago e lavorava a Starbucks, insegnando inoltre musica a Libertyville, vicino a Chicago.