School of Rock: la Steelbook da collezione del film con Jack Black in offerta su Amazon per il Black Friday

Su Amazon, grazie al Black Friday 2024, la Steelbook in Blu-Ray di School of Rock è attualmente in offerta. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questa segnalazione, è disponibile a 13,17€, con uno sconto del 54% sul prezzo più basso recente indicato (28,50€). Trovate tutti i dettagli relativi al prodotto passando dal box qui sotto, o in alternativa potete cliccare su questo indirizzo.

Jack Black è pronto per il sequel

L'attore, secondo quanto riportato da Variety, ha confermato che sarebbe molto felice di tornare per un potenziale sequel di School of Rock, nel caso ci fossero tutti gli ingredienti per tornare nei panni del personaggio di Dewey Finn.

"Mi piacerebbe che ci fosse uno School of Rock 2: Electric Boogaloo. Sono pronto" ha dichiarato Black, suggerendo anche un esilarante ipotetico titolo per il film. Un sequel di School of Rock potrebbe realizzarsi soltanto se tornasse Mike White alla sceneggiatura, in base a quanto affermato dalla star dell'originale.

"Mike White ha scritto il primo ed è un genio. E dovremmo avere Mike White di nuovo al timone, ma al momento è molto occupato con The White Lotus, il miglior tv show in onda in questo momento" ha specificato Black.