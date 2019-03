Schindler's List, su Netflix in streaming da oggi!

Ormai siamo quasi a metà marzo e il catalogo di Netflix si fa sempre più ricco: ad arrivare in streaming quest'oggi è Schindler's List, il capolavoro del 1993 di Steven Spielberg, con protagonista Liam Neeson nei panni di Oskar Schindler.

Schindler's List è ormai diventato un grande classico: il film diretto da Steven Spielberg nel 1993 è stato un successo mondiale, candidato a 12 premi Oscar e uscendo vincitore in ben 7 categorie, tra cui il miglior film e la miglior regia. L'industriale tedesco Oskar Schindler (Liam Neeson) è in affari con i nazisti tedeschi e, durante la Seconda Guerra Mondiale, utilizza la manodopera ebrea nelle sue fabbriche per arricchirsi. Pian piano però diventa il loro salvatore: prima costruisce un campo per i suoi operai, dove le milizie non possono entrare senza la sua autorizzazione. Poi, quando ormai lo sterminio si è scatenato, dà fondo a tutte le sue risorse finanziarie, per costruire una fabbrica di pentole. Con l'aiuto dell'inseparabile Itzhak Stern, il contabile ebreo, compila una lista di 1.100 persone ebree perché vengano a lui affidate come operai...

Schindler's List, durante la sua lavorazione, ha visto molti nomi storici orbitarvi intorno: Billy Wilder ha contribuito alla prima bozza della sceneggiatura, e avrebbe anche voluto dirigere il film. Originariamente la pellicola era stata proposta a Martin Scorsese, che però ha lasciato il progetto perché riteneva più giusto far dirigere il film a un regista ebreo: quindi passò Schindler's List a Steven Spielberg, che in cambio gli 'consegnò' Cape Fear. Infine anche Roman Polanski si era avvicinato al lungometraggio, ma avendo vissuto nel ghetto di Cracovia fino all'età di 8 anni - dove la madre morì - non si sentiva ancora pronto a raccontare quella vicenda. Una decina di anni dopo diresse Il pianista, che poi vinse l'Oscar alla miglior regia nel 2003.

