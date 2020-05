Schegge di paura, stasera su La7 il film con da Richard Gere

Stasera su La7 alle 21.15 arriva Schegge di paura. Richard Gere ed Edward Norton sono protagonisti di un film mozzafiato con un finale capace di spiazzare anche gli spettatori più esperti del genere thriller.

Il film è incentrato sulla figura di Martin Vail: brillante avvocato, viene a sapere che Aaron Stampler, un giovane chierichetto viene incolpato dall'assassinio dell'arcivescovo di Chicago Richard Rushman, ucciso con settantotto coltellate. L'avvocato non si fa sfuggire il caso, soprattutto per finire su tutte le pagine dei giornali e portare sempre più in alto la sua fama. Martin è l'unica persona a credere nell'innocenza di Aaron ma la storia è però più complicata di quanto si poteva immaginare.

Gregory Hoblit dirige questo thriller con finale sconvolgente. Schegge di paura vede protagonisti Richard Gere nei panni di Martin Vail ed Edward Norton in quelli di Aaron Stampler. Al loro fianco Laura Linney, John Mahoney, Frances McDormand e Alfre Woodard. Il film è basato sul romanzo Primal Fear di William Diehl.

Per la sua interpretazione in questo film Edward Norton fu premiato con il Golden Globe come miglior attore non protagonista oltre ad essere candidato all'Oscar nella stessa categoria.