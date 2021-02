Scene da un matrimonio: le prime immagini con Jessica Chastain e Oscar Isaac in un promo di HBO

Scene da un matrimonio è la nuova serie con star Jessica Chastain e Oscar Isaac e un nuovo promo diffuso da HBO permette di vedere le prime immagini del progetto televisivo.

Il filmato riepiloga infatti i titoli in arrivo sulla tv via cavo americana con alcune scene dei diversi progetti, regalando così ai fan alcuni momenti della storia di una coppia in crisi.

Il video promozionale di HBO permette, inoltre, di dare uno sguardo a The Nevers, Mare of Easttown con star Kate Winslet, di The White Lotus, della nuova stagione di Succession che anticipa nuova tensione in famiglia, di Beartown, dei nuovi episodi di Insecure, Curb your enthusiasm, Los Espookys e In treatment che ha come star delle nuove puntate l'attrice Uzo Aduba.

La serie verrà prodotta per HBO ed è un adattamento di quella realizzata negli anni Settanta da Ingmar Bergman: la versione originale era composta da sei puntate e nel cast di Scene da un matrimonio c'erano Liv Ullmann ed Erland Josephson.

Il nuovo progetto riproporrà un ritratto dell'amore, dell'odio, del desiderio, della monogamia, del matrimonio e del divorzio attraverso la vita di una coppia americana che vive nel presente.

Hagai Levi, reduce dall'ottima accoglienza riservata a The Affair, firmerà invece la sceneggiatura e la regia, oltre a far parte del team di produttori in collaborazione con Michael Ellenberg, Lars Blomgren, Daniel Bergman e Blair Brear