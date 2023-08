Jessica Chastain:'Dopo Scene da un matrimonio la mia amicizia con Oscar Isaac non è più stata la stessa'

Jessica Chastain e Oscar Isaac fecero impazzire i fotografi sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia nel 2021, quando presenziarono alla première della serie Scene da un matrimonio, basata sull'omonima miniserie di Ingmar Bergman del 1973.

In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, Chastain ha raccontato che l'amicizia con Oscar Isaac da quel lavoro non è stata più la stessa:"Scene da un matrimonio è stata molto dura. E io adoro Oscar [Isaac] ma la realtà è che la nostra amicizia non è stata mai più la stessa. Andrà tutto bene ma poi ho pensato di] aver bisogno di un po' di aria. C'era così tanto 'ti amo, ti odio' in quella serie".

L'attrice ha allargato il discorso al proprio lavoro:"Ma c'è così tanta gioia in quello che riesco a fare. C'è molta catarsi. Mi sento come se avessi il miglior lavoro del mondo perché posso fare queste esperienze. Sono così fuori dal mondo e li sento come se fossero miei. Ma poi vivo una vita molto tranquilla. Non devo avere queste cose tormentate nella mia vita. Li interpreto e li vivo e poi torno a casa e vivo tranquillamente e pacificamente".

In Scene da un matrimonio Jessica Chastain interpreta Mira, una donna in carriera che ha vissuto una relazione extraconiugale e che intende divorziare dal marito professore Jonathan (Oscar Isaac).