Scemo & più scemo: Jim Carrey dormì nell'hotel di Shining e fuggì a gambe levate

Jim Carrey dormì nell'hotel di Shining durante le riprese di Scemo & più scemo e fuggì via a gambe levate poche ore dopo il suo check in.

Durante le riprese di Scemo & più scemo il protagonista del film, Jim Carrey, decise di trascorrere una notte presso lo Stanley Hotel e chiese di dormire proprio nella famigerata stanza 217, resa celebre dal romanzo di Stephen King The Shining, e dall'omonima pellicola horror di Stanley Kubrick.

Secondo la guida turistica dell'hotel Carrey uscì dalla stanza e dall'hotel correndo a gambe levate circa tre ore dopo essersi addormentato. L'attore ha in seguito giurato di non tornare mai più nell'hotel anche se non ha mai rivelato nessun dettaglio a proposito di ciò che è accaduto all'interno della stanza 217.

"Cosa gli sia successo in quella stanza, non è dato sapersi. Non ne parlò mai con noi né con nessun altro a quanto pare" riportò uno dei membri dello staff. Lo Stanley Hotel è un hotel di 140 stanze in stile neo-georgiano situato in vista del Rocky Mountain National Park.

Tra gli ospiti illustri che hanno soggiornato presso il celebre Stanley Hotel figura lo scrittore Stephen King che proprio in quel luogo trovò l'ispirazione per creare l'Overlook Hotel del suo romanzo Shining. L'omonimo film diretto da Stanley Kubrick, d'altro canto, venne girato in set costruiti in Inghilterra negli Elstree Studios e al Timberline Lodge nell'Oregon.

Rotten Tomatoes riferisce che il 68% dei 53 critici intervistati ha dato a Scemo e più scemo una recensione positiva, il consenso del sito recita: "Una commedia inesorabilmente stupida esaltata dai suoi attori principali: un'incredibile Jim Carrey e Jeff Daniels nei panni di un personaggio piuttosto peculiare per lui."