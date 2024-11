Scary Movie 6, Regina Hall: "Scopriremo se Brenda fa ancora parte di questo mondo"

Regina Hall ha parlato del suo possibile ritorno nel mondo di Scary Movie dopo l'annuncio che i fratelli Wayans saranno coinvolti nella realizzazione del nuovo sequel, il numero 6.

L'attrice ha avuto il ruolo di Brenda Meeks nei primi quattro film del franchise comedy-horror e non ha nascosto il suo entusiasmo.

Il commento di Regina Hall a Scary Movie

Intervistata da TV Insider, Regina Hall ha dichiarato: "Sono semplicemente davvero entusiasta nel sapere che i Wayans, che hanno dato il via al progetto grazie alle loro idee, siano di nuovo a bordo e alla guida. Sono entusiasta per loro". L'attrice ha proseguito sottolineando: "Vedremo se Brenda è in questo nuovo mondo. Sono elettrizzata dalla possibilità che la band possa ritornare insieme. Quello sarebbe divertente".

Il primo film di Scary Movie ha debuttato nel 2000 ed era stato sviluppato da Marlon Wayans, Shawn Wayans e Keenen Ivory Wayans, che ha scritto e diretto i primi due capitoli del franchise. Marlon e Shawn, invece, hanno scritto e interpretato il lungometraggio.

Un franchise di successo

Le commedie ironizzavano su molti film degli anni '90 come Scream e So cosa hai fatto, oltre a proporre elementi tratti da classici come Halloween, Shining, Venerdì 13, Il sesto senso, Matrix e The Blair Witch Project. Nel 2001, 2003 e 2006 sono arrivati nelle sale i sequel che hanno potuto contare sulla presenza nel cast anche di Hall e di Anna Faris, interprete di Cindy Campbell.

Scary Movie 6: Anna Faris svela le condizioni per un suo ritorno

Le riprese di Scary Movie 6 inizieranno nel 2025 per un debutto previsto entro la fine del prossimo anno. I fratelli Wayans e Rick Alvarez sono coinvolti come autori e produttori del film.

I Wayans, confermando il loro coinvolgimento, hanno recentemente dichiarato: "Non potremmo essere più entusiasti nel far parte del nuovo Scary Movie e di lavorare insieme di nuovo. Questo è un franchise che abbiamo creato oltre 20 anni fa. Ci ricordiamo le persone che ridono nelle sale e speriamo succeda di nuovo. Non vediamo l'ora di lavorare con Jonathan Glickman e il suo team della nuova Miramax per portare queste risate nei cinema, che è il posto a cui appartengono. Si tratta di una doppia reunion".