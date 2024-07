Morta Erica Ash, star di Scary Movie V e Un fantasma in casa

L'attrice di MADtv Erica Ash, è scomparsa a soli 46 anni a causa di un cancro al seno. Ash è nota per le sue svariate partecipazioni a serie tv e commedie americane, tra le quali spicca il quinto capitolo del franchise comico Scary Movie.

Attiva principalmente in televisione, Erica Ash ha lavorato a molteplici produzioni sullo schermo, alternandosi anche nel ruolo di doppiatrice per diversi progetti animati. Al pubblico era nota in particolare per i suoi progetti più famosi anche all'estero.

Cinema e tv

A diffondere l'annuncio pubblico della sua scomparsa è stata la madre, Diann Ash, in una dichiarazione indirizzata ai fan:"Siamo profondamente rattristati nell'annunciare la scomparsa della nostra amata figlia, sorella e amica Erica Chantal Ash (1977-2024). Dopo una lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro, si è spenta serenamente, circondata dai suoi cari. Erica era una donna straordinaria e un'intrattenitrice di talento che ha toccato innumerevoli vite con la sua arguzia, il suo umorismo e il suo autentico entusiasmo per la vita. Il suo ricordo vivrà eternamente nei nostri cuori".

Primo piano di Erica Ash in Scary Movie V

In conclusione del messaggio, Diann Ash ha chiesto a chiunque volesse onorare la memoria di Erica di Ash, di fare una donazione alla Susan G. Komen Cancer Foundation:"Siamo grati per le gentili espressioni di amore e supporto durante questo momento difficile".

Erica Ash aveva riscosso particolarmente successo per le sue partecipazioni a programmi di sketch comedy come MADtv e The Big Gay Sketch Show. In seguito, ha recitato nella sitcom di Starz Survivor's Remorse, e ha interpretato Kendra Brooks in Scary Movie V nel 2013. Uno dei suoi ultimi ruoli è stato in Outlaw Johnny Black nel 2023, oltre a Un fantasma in casa al fianco di David Harbour e Anthony Mackie.

Sui social l'ha ricordata la collega Loni Love:"Sono triste nel confermare che la mia amica e collega Erica Ash è scomparsa. Erica era talentuosa e divertente, che fosse nello show di MADtv o in Survivor's Remorse, metteva tutto il suo impegno nel lavoro. Era sempre presente e ora se n'è andata. Le mie sincere condoglianze alla sua famiglia". Anche Jon Cryer ha ricordato come Erica Ash fosse una 'presenza gioiosa' quando partecipò alla serie Extended Family.