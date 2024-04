Melissa Barrera: 'Sarei felice di recitare in Scary Movie 6'

Melissa Barrera è stata licenziata da Spyglass Media Group, non potendo quindi essere coinvolta nella realizzazione di Scream 7 e ora l'attrice ha svelato che sarebbe interessata a recitare nel nuovo film di Scary Movie. La giovane star, impegnata in questi giorni a promuovere l'horror Abigail, sembra infatti apprezzare la tensione tipica del genere cinematografico, ma sarebbe felice di avere anche un approccio più leggero al mondo slasher.

Il licenziamento dell'attrice

Scream: Melissa Barrera in una scena del film

Nel novembre 2023 lo studio che ha riportato nelle sale Scream aveva annunciato il licenziamento di Melissa Barrera a causa di alcuni messaggi condivisi sui social media a favore della Palestina durante le prime fasi del conflitto tra Israele e Hamas.

L'attrice aveva interpretato Samantha Carpenter nei due capitoli della saga horror arrivati nelle sale nel 2022 e nel 2023 e avrebbe dovuto tornare sul set per il sequel annunciato dallo studio.

Successivamente anche Jenna Ortega e il regista Christopher Landon hanno lasciato il progetto, ora scritto da Kevin Williamson e che vedrà di nuovo protagonista Sidney Prescott, interpretata da Neve Campbell.

Scream 7: Melissa Barrera rompe per la prima volta il silenzio dopo il licenziamento

Il reboot delle commedie

Paramount, pochi giorni fa, ha annunciato la produzione del reboot di Scary Movie e Melissa ha ammesso: "Ho sempre amato quei film. Quando ho visto che l'hanno annunciato ho pensato: 'Oh, quello sarebbe divertente. Quello sarebbe così divertente da fare'".

A prescindere dal suo eventuale coinvolgimento, Barrera ha ammesso che è semplicemente entusiasta all'idea di poter vedere un altro film della saga. La giovane attrice ha quindi ribadito: "Hanno l'iconico cast che l'ha realizzato, quindi vedremo cosa accadrà con quel progetto".

Scary Movie arriverà a quota sei film e a occuparsi dello sviluppo ci sarà Neal H. Moritz, già nel team di Fast and Furious. Attualmente non è stato svelato alcun membro del cast, ma in passato le commedie ispirate ai cult horror hanno avuto come protagonisti attori come Marlan Wayans, Shawn Wayans, Anna Faris e Regina Hall.