Scarlett Johansson star della serie Bride, diretta da Sebastián Lelio per Apple

Il regista Sebastián Lelio dirigerà l'attrice Scarlett Johansson nella serie Bride, un nuovo progetto per il piccolo schermo prodotto per Apple.

Scarlett Johansson sarà la protagonista e produttrice di Bride, una nuova serie prodotta da Apple e A24 che verrà realizzata dal regista Sebastián Lelio.

L'attrice sarà coinvolta nella realizzazione del progetto di genere sci-fi tramite la sua casa di produzione These Pictures.

Bride racconterà la storia di una donna creata per essere una moglie ideale, un'ossessione di un brillante imprenditore. Quando lei rifiuta il suo creatore è quindi costretta a fuggire dalla sua esistenza condotta in modo isolato per confrontarsi con un mondo che la considera un mostro. Mentre è in fuga il personaggio di Scarlett Johansson troverà la sua vera identità, il suo sorprendente potere e la forza di ricostruirsi come una propria creazione.

La sceneggiatura sarà firmata da Sebastian Lelio, Lauren Schuker Blum (Orange is the new black) e Rebecca Angelo (Wolfman).

Scarlett Johansson ritornerà prossimamente sul grande schermo con Black Widow, il film Marvel la cui uscita è stata posticipata più volte e ora è fissata negli Stati Uniti al 7 maggio 2021.

Il film diretto da Cate Shortland, scritto da Jac Schaeffer e Ned Benson, ha nel proprio cast Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, Ray Winstone, Olivier Richters e Rachel Weisz.

Sul grande schermo si racconterà la storia delle origini di Natasha Romanoff svelando i misteri della Red Room. Quando Natasha si riunirà alla sua vecchia "famiglia russa", le colleghe la aiuteranno ad affrontare una nuova misteriosa minaccia rappresentata dal villain Taskmaster.

Black Widow: un simbolo nascosto nei character poster dei personaggi