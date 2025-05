Scarlett Johansson non esclude un ritorno nel MCU, ma come regista

Scarlett Johansson ha presentato al Festival di Cannes 2025 il suo esordio alla regia, Eleanor the great, e ha ammesso che non esclude un possibile ritorno nel MCU, ma dietro la macchina da presa.

L'attrice ha avuto la parte di Natasha/Black Widow nei film tratti dalla Marvel, personaggio di cui è stata mostrata l'eroica morte in Avengers: Endgame.

Il futuro nella Marvel

L'attrice, intervistata da Deadline, ha risposto a una domanda sul suo possibile ritorno tra le fila del MCU.

Scarlett Johansson ha spiegato che non esclude un suo futuro coinvolgimento, ma come regista: "Penso che i film che mi piacciono siano i grandi action movie che hanno inoltre la capacità di parlare della connessione umana. Anche essendo coinvolta come produttrice di Black Widow ed essendo una parte della produzione di quel progetto, seguire lo sviluppo della storia, e la storia tra Natasha e Yelena... Penso ci sia un modo per mantenere l'integrità dell'idea della connessione umana, della famiglia, della delusione, di tutte quelle cose che erano dei temi presenti in Eleanor the Great".

L'interprete di Natasha ha quindi ammesso che è interessata a realizzare un film con quelle caratteristiche: "E farlo in un modo gigantesco in un universo gigantesco... Ci sono dei modi per farlo... Quindi sì, decisamente, potrebbe essere, sarebbe divertente".

Scarlett, nonostante non fosse impegnata come attrice, è stata coinvolta anche come produttrice di Thunderbolts*, il recente film Marvel che ha mostrato la nascita di un nuovo team di improbabili eroi.

L'esordio alla regia di Scarlett

Il film Eleanore the Great, presentato a Cannes 2025 nella sezione Un Certain Regard, ha come protagonista June Squibb e racconta la storia di una donna novantenne della Florida che, trasferitasi a New York stringe un'improbabile amicizia con una studentessa diciannovenne.

Nel cast ci sono anche Erin Kellyman, Chiwetel Ejiofor, Jessica Hecht e Rita Zohar.