Eleanor the Great, Scarlett Johansson confessa di essersi ispirata a Robert Redford per la sua prima regia

In una recente intervista, Scarlett Johansson ha attribuito a Robert Redford il merito di aver ispirato il suo stile registico per il suo debutto dietro la macchina da presa nel film Eleanor the Great.

La star MCU fu diretta proprio da Redford in uno dei suo primissimi film ormai quasi trent'anni fa, L'uomo che sussurrava ai cavalli, film nel quale Redford era protagonista.

Lo stile di Robert Redford per l'opera prima di Scarlett Johansson

L'attrice ricorda molto bene in che modo Robert Redford dirigeva il cast:"Era così paziente e si prendeva il tempo per farmi comprendere a fondo dove si trovava il mio personaggio in quel momento, cosa era successo, da dove venivo nella storia. Mi raccontava la storia, tutta la storia, fino a quel punto. È stato di grande aiuto" ha raccontato.

Robert Redford in una scena di Leoni per agnelli

"È stato anche molto illuminante, perché ero una giovane attrice. Lavoravo in una grande produzione, c'erano tante cose in movimento, e lui si prendeva il tempo per me".

La lezione importante imparata da Jon Favreau sul set di Iron Man 2

Nell'intervista, Scarlett Johansson ricorda anche un insegnamento che ricevette da Jon Favreau sul set di Iron Man 2:"Ricordo che durante una pausa gli chiesi come facesse a lavorare con tutte quelle persone diverse. E lui disse che è quasi come essere un terapeuta: devi capire il linguaggio che l'altra persona sta parlando e come ha bisogno di comunicare per ottenere quello che ti serve. Si tratta di riconoscere quel linguaggio e adattarsi di conseguenza".

La sensibilità verso gli attori, secondo Scarlett Johansson, è qualcosa per lei ormai di innato, visto che lavora nel settore da trent'anni:"È ormai parte del mio DNA".

Primo piano di June Squibb in Eleanor the Great

Eleanor the Great ha per protagonista June Squibb nel ruolo di una novantenne che si trasferisce a New York e stringe un'inaspettata amicizia con una studentessa. Il film sarà presentato in anteprima a Cannes il 20 maggio.