Scarlett Johansson reagisce al video contro Kanye West: "Servono leggi per regolamentare l'IA"

Scarlett Johansson ha reagito alla condivisione online di un video realizzato con l'IA in cui appare, senza il suo consenso, per criticare gli attacchi razzisti e antisemiti compiuti da Kanye West negli ultimi giorni. L'attrice ha infatti colto l'occasione per chiedere vengano approvata rapidamente delle leggi per regolamentare l'uso della tecnologia.

La critica di Scarlett all'uso dell'IA

In un comunicato, condiviso anche da Deadline, Scarlett Johansson sostiene di essere una vittima della tecnologia. L'attrice appare infatti insieme a Drake, Jerry Seinfeld, Steven Spielberg, Mark Zuckerberg, Woody Allen, Sacha Baron Cohen, Simon & Garfunkel e altre celebrità in un video generato con l'Intelligenza Artificiale in cui le star sono ritratte mentre indossano una t-shirt bianca con una grafica ideata per condannare duramente il rapper.

Scarlett ha sottolineato che alcuni membri della sua famiglia e amici l'hanno informata dell'uso non autorizzato della sua immagine. La star ha ribadito: "Sono una donna ebrea che non ha alcuna tolleranza per l'antisemitismo o qualsiasi tipo di discorso alimentato dall'odio. Ma credo inoltre fermamente che il potenziale dell'incitamento all'odio moltiplicato dall'Intelligenza Artificiale sia un minaccia molto più grande rispetto a ogni altra persona che ne sia responsabile. Dobbiamo condannare l'uso sbagliato dell'Intelligenza Artificiale, a prescindere dal messaggio, o rischiamo di perdere il controllo della realtà".

Johansson ha ricordato che è stata più volte vittima dell'Intelligenza Artificiale prima di dichiarare che ritiene terrificante che il governo degli Stati Uniti sia 'paralizzato' nell'approvare delle leggi che proteggano tutti i cittadini dagli immediati pericoli rappresentati dall'IA, invitando ad approvare rapidamente una legge che ponga dei limiti all'uso della tecnologia.