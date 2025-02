Kristen Stewart ammette: "Ho paura dell'Intelligenza Artificiale"

Kristen Stewart è protagonista del film sci-fi Love Me accanto a Steven Yeun e, in una recente intervista, ha condiviso la sua opinione sull'Intelligenza Artificiale.

Nell'originale opera cinematografica, ambientata in un mondo post-apocalittico, firmata dai registi Andy e Sam Zuchero, l'attrice ha la parte di una boa che si ispira a video realizzati in passato da un'influencer mentre si avvicina al satellite Iam.

I timori di Kristen

Parlando dell'evoluzione della tecnologia, Kristen Stewart ha ammesso di avere un po' di timore: "L'Intelligenza Artificiale è più intelligente di noi. Non so se abbiamo la capacità di contemplarla abbastanza. Io, certamente, non ho una comprensione del suo potenziale. So che mi spaventa".

L'attrice ha aggiunto: "Ho persino la sensazione che ora mi stia ascoltando. Non voglio nemmeno menzionarla".

Kristen e Steven Yeun nel film

Stewart ha poi continuato a spiegare il suo punto di vista sostenendo che c'è in gioco anche un aspetto egoistico nel considerare ciò che è vivo e cosa no: "Stiamo solo crescendo dalla terra. Siamo come del fottuto materiale organico e non so davvero dove sia il confine tra ciò che è naturale e ciò che non lo è".

Kristen Stewart: i 10 migliori film dell'attrice

Una storia originale

La protagonista di Love Me ha quindi spiegato cosa propone il film: "Non è qualcosa che penso affronti in senso letterale. Credo sia molto più emotivo e umano di così. Penso che il film sia totalmente una metafora: è una specie di elaborato ipotetico che ci porta a un interessante processo di pensiero auto-riflessivo. E, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, il film mi ha effettivamente portato maggiormente nel mio corpo e meno nell'idea che stiamo diventando computer e che potremmo fonderci o sul modo in cui ci integriamo".