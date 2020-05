Da Scarlett Johansson a Margot Robbie, le dive se le danno di santa ragione nella challenge video

Scarlett Johansson, Margot Robbie e altre attrici coinvolte in una rissa in video. Non è uno scoop incredibile, ma un video imperdibile che vede le dive più belle, talentuose e toste di Hollywood impegnate in una challenge lanciata qualche giorno fa e che evidentemente è stata raccolta con entusiasmo. Si tratta di un supercut video in cui le attrici in questione, ognuna a casa loro, tirano pugni e calci all'obiettivo e a ricevere - virtualmente - il suddetto colpo è una collega che a sua volta lo restituisce ad un'altra e così, via, un un montaggio che mette in luce anche il loro talento più fisico.

In questi giorni alcune dive preferiscono un Martini in compagnia virtuale, come Meryl Streep, che insieme ad altre attrici ha pubblicato un video divertentissimo e virale, altre invece preferiscono darsele di santa ragione e così raccolgono la Boss Bitch Fight Challenge, che le vede impegnate a prendersi a pugni e calci, senza farsi male e rigorosamente a distanza, ma con un effetto scenico davvero impressionante. Il video è stato pubblicato anche sul profilo ufficiale Instagram di Zoe Bell.

Nel video che potete vedere sopra, oltre a Scarlett Johansson e Margot Robbie, figurano Florence Pugh, Drew Barrymore, Rosie Perez, Juliette Lewis, Cameron Diaz, Rosario Dawson, Lucy Lawless, Halle Berry, Zoe Saldana, Thandie Newton, Daryl Hannah e Zoë Bell (controfigura di Uma Thurman in Kill Bill) che dà il via al tutto. Insieme a loro c'è anche Julia Butters, la giovanissima attrice apparsa in C'era una volta a... Hollywood.

La Boss Bitch Fight Challenge riprende una sfida uguale lanciata alcuni giorni fa da alcuni stuntman, ugualmente efficace e sorprendente dal punto di vista visivo. Era questione di giorni che qualcuno ad Hollywood raccogliesse la sfida e la facesse propria con risultati ugualmente memorabili.