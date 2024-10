Scarlett Johansson, Johnny Depp e Sydney Sweeney nella Top 10 delle star più usate per truffare le persone

Sydney Sweeney, Taylor Swift, Johnny Depp e Scarlett Johansson sono alcune delle celebrità presenti nella Top 10 delle celebrità più usate per truffare le persone online.

McAfee ha pubblicato la sua lista annuale che svela i nomi maggiormente legati alle attività degli hacker.

Le ricerche sulle truffe online

L'azienda esperta in sicurezza informatica ha ricordato come le innovazioni tecnologiche abbiano reso più semplice usare le immagini delle star per spingere le persone a compiere download, effettuare investimenti, acquistare prodotti o persino ottenere le informazioni dei conti bancari o compiere furti di identità. Ad aiutare i truffatori a compiere i loro crimini ci sono ora i video deepfake, talmente realistici che spesso i fan si convincono di stare interagendo con i loro idoli.

Abhishek Karnik, responsabile delle ricerche McAfee sui rischi online, ha spiegato: "Con i cybercriminali che stanno usando strumenti avanzati di Intelligenza Artificiale per creare delle truffe ancora più convincenti, i rischi stanno crescendo e i nomi delle celebrità sono l'esca perfetta per i consumatori curiosi. Ed è per questo motivo che le persone devono stare all'allerta e pensarci due volte prima di cliccare. Anche se i contenuti generati con l'IA non sono sempre rischiosi, sta diventando sempre più difficile dire cosa sia reale e cosa sia falso".

Nicolas Cage teme l'Intelligenza Artificiale: "Cosa faranno con la mia immagine quando sarò morto?"

Le celebrità più sfruttate in modo illegale

La top 10 delle star usate per compiere furti vede al primo posto Scarlett Johansson, la cui immagine è stata usata per finti spot e promozioni pubblicitarie, contenuti diventati virali online.

Al secondo posto c'è Kylie Jenner, numerose volte sfruttata per finti giveaway sui social media e per vendere prodotti contraffatti ispirati al brand Kylie Cosmetics.

Taylor Swift, anche grazie alla popolarità del suo The Eras Tour, è stata sfruttata per vendere finti biglietti per i concerti e concorsi di vario tipo. L'immagine della cantante è stata inoltre sfruttata per realizzare contenuti falsi, come quello in cui si sosteneva che fosse a favore di Donald Trump nelle prossime elezioni presidenziali.

Una foto di Taylor Swift

Nella lista delle celebrità sfruttate dai criminali ci sono poi Anya Taylor-Joy, vittima anche di un hacker che ha usato il suo account Twitter/X per diffondere false notizie su un rinnovo della serie La Regina degli Scacchi; Tom Hanks che ha promosso a sua insaputa prodotti e cure miracolose; Sabrina Carpenter le cui foto sono state utilizzate persino per promuovere un'app in grado di creare immagini sessualmente eplicite; Sydney Sweeney che è stata al centro di truffe legate alle crypto valute; Blake Lively il cui nome è stato sfruttato per vendere prodotti dimagranti; Johnny Depp e Addison Rae.