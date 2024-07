Nicolas Cage teme l'Intelligenza Artificiale: "Cosa faranno con la mia immagine quando sarò morto?"

Nicolas Cage ha criticato duramente l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nel mondo del cinema, sostenendo che non ha idea di quale sarà il futuro di Hollywood.

Durante un'intervista rilasciata a The New Yorker, l'attore premio Oscar ha condiviso le sue preoccupazioni.

I timori di Nicolas Cage

Parlando dei suoi progetti futuri, tra cui la serie live-action Spider-Man Noir, l'attore ha spiegato che, al termine dell'incontro con la stampa, doveva andare a farsi scannerizzare per il progetto tratto dai fumetti della DC e un film.

Nicolas Cage ha sottolineato: "Devono mettermi in un computer, e far corrispondere il colore dei miei occhi e cambiare... Non lo so. Stanno semplicemente rubando il mio corpo e facendo quello che vogliono digitalmente con l'Intelligenza Artificiale... Dio, spero non con l'Intelligenza Artificiale, sono terrorizzato da tutto quello. Ne ho parlato davvero apertamente".

La star del cinema ha quindi sottolineato: "Mi porta a chiedermi, dove finirà la verità degli artisti? Sarà rimpiazzata? Sarà trasformata? Dove sarà il battito del cuore? Cosa farete con il mio corpo e il mio volto quando sarà morto? Non voglio che venga fatto nulla!".

Il prossimo film dell'attore

L'attore, tra pochi giorni, sarà protagonista nei cinema americani con Longlegs, distribuito sul grande schermo dal 12 luglio. Al centro della trama ci sarà l'agente dell'FBI Lee Harker (Maika Monroe), una nuova recluta che deve occuparsi del caso irrisolto legato a uno sfuggente serial killer (Cage). Mentre il caso prende delle svolte complicate, facendo emergere degli indizi legati al mondo dell'occulto, Harker scopre un legame personale con lo spietato killer e deve compiere una corsa contro il tempo per fermarlo prima che uccida un'altra famiglia innocente.

Nel cast ci sono anche Blair Underwood e Alicia Witt.

Osgood Perkins ha firmato la regia e la sceneggiatura del progetto, prodotto da C2 Motion Picture Group e Saturn Films.