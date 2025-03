Scarlett Johansson sulla pressione social: "Il film avrà successo anche senza che mi iscriva a Instagram"

Nel panorama attuale dell'intrattenimento, i social media rivestono un ruolo fondamentale, ma Scarlett Johansson, veterana del cinema, ha dichiarato di non voler cedere alle pressioni legate al mondo digitale.

In una recente intervista con InStyle, l'attrice, nota per il suo ruolo di Black Widow nel Marvel Cinematic Universe, ha rivelato che frequentemente gli studi cinematografici e il suo team le chiedono di iscriversi a Instagram per promuovere i suoi progetti.

Scarlett Johansson si oppone alla pressione dei social media

"Anche oggi ho ricevuto un'email dalla Universal Pictures che mi chiedeva: 'Ehi, prenderesti in considerazione l'idea di unirti a Instagram per promuovere Jurassic World - La Rinascita?'" ha raccontato l'attrice. "Ricevo molta pressione per iscrivermi ai social, ma mi chiedo: c'è un modo per farlo e rimanere fedele a me stessa? E non mi sembrava che fosse possibile".

Asteroid City: Scarlett Johansson in una scena

Ha poi aggiunto: "Il mio lavoro è tutto basato sulla verità, questo è l'elemento fondamentale. Se fossi una persona che ama i social, probabilmente mi sarei unita, ma non lo sono. E penso che il film andrà comunque bene".

Nel corso della stessa intervista, Johansson ha parlato anche della sua scelta di non scattare foto con i fan, spiegando che questo comportamento è legato al suo desiderio di mantenere una certa privacy nella vita quotidiana: "Mi rendo conto che molte persone potrebbero offendersi, ma non significa che non apprezzi che le persone siano fan o che siano felici di vedermi. Però, dico sempre: 'Non sto lavorando'. E questo implica che non voglio essere identificata come una persona che è qui con voi in questo preciso momento. Sto semplicemente facendo le mie cose".

Johansson ha anche parlato del suo rapporto con la fama, ammettendo di sentirsi più a suo agio quando riesce a concentrarsi su pensieri che non siano influenzati da ciò che gli altri pensano di lei. "Mi piace essere immersa nei miei pensieri, lontano dal giudizio degli altri... non mi piace essere troppo consapevole di me stessa"

Jurassic World: Rebirth - Scarlett Johansson in azione

Jurassic World - La Rinascita, che vede anche la partecipazione di Jonathan Bailey e Mahershala Ali, è il quarto capitolo del franchise e racconta la storia di un gruppo di scienziati che devono raccogliere campioni genetici dai tre dinosauri più grandi presenti sulla terra, in mare e nell'aria. Ambientato cinque anni dopo gli eventi di Jurassic World: Dominion (2022), il film uscirà nelle sale il 2 luglio.