Black Widow tornerà nel MCU? Scarlett Johansson mette fine alle speculazioni una volta per tutte

Da tempo circolano voci su un possibile rientro di alcuni volti storici degli Avengers nei futuri film del MCU, tra cui Captain America e Black Widow. Tuttavia, l'unico nome confermato finora è quello di Robert Downey Jr., che tornerà sul grande schermo, ma nei panni di Doctor Doom e non più come Iron Man.

Dopo che Chris Evans ha escluso un suo ritorno nel ruolo di Steve Rogers, ora anche Scarlett Johansson ha voluto esprimere il suo pensiero sulle teorie che vedono la sua Natasha Romanoff tornare in scena.

Johansson ha interpretato il personaggio in numerosi film dei Marvel Studios, tra cui Iron Man 2 (2010), The Avengers (2012), Captain America: The Winter Soldier (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018) e Avengers: Endgame (2019). Il suo ultimo cinecomic nel MCU è stato Black Widow (2021), un prequel ambientato prima degli eventi di Endgame, in cui Natasha ha sacrificato la propria vita per il bene dell'universo.

Proprio sin da allora, i fan hanno speculato su un possibile ritorno della Vedova Nera, considerando che la Marvel non ha mai esitato a riportare in scena personaggi dati per morti. Tuttavia, l'attrice ha messo un punto definitivo sulla questione.

Le parole di Scarlett Johansson sul destino di Natasha Romanoff

In una recente intervista con InStyle, Johansson ha dichiarato con fermezza: "Natasha è morta. È morta. È morta. Ok? Semplicemente, le persone non vogliono accettarlo. Continuano a dire: 'Ma potrebbe tornare!'. Guardate, credo che l'equilibrio dell'intero universo dipenda da lei. Dobbiamo lasciarla andare. Ha salvato il mondo. Concediamole il suo momento da eroina".

Black Widow: Scarlett Johansson durante un combattimento con Taskmaster

Nonostante le sue parole, alcune indiscrezioni suggeriscono che l'attrice potrebbe vestire i panni di Blonde Phantom in un futuro progetto Marvel, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. Ciò che è certo, invece, è che Johansson figura tra i produttori esecutivi di Marvel's Thunderbolts, in uscita il 2 maggio 2025.

Parallelamente, l'attrice è impegnata in un altro importante franchise: sarà infatti protagonista di Jurassic World - La Rinascita, atteso nelle sale italiane il 2 luglio 2025 e distribuito da Universal Pictures. Il film, diretto da Gareth Edwards, vede nel cast anche Mahershala Ali, Jonathan Bailey, Rupert Friend e Manuel Garcia-Rulfo.