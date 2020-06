Scarlett Johansson: "Hollywood fa pressione sugli attori per rimanere magri"

Scarlett Johansson ammette la pressione da parte di Hollywood per avere attori magri e in forma a ogni costo, anche a scapito della loro salute.

Scarlett Johansson ammette la pressione continua subita a Hollywood per far rimanere gli attori magri, spesso anche a scapito della salute. La star di Black Widow ha parlato a Candis Magazine dei rigidi canoni estetici imposti dagli studios a cui lei stessa si è dovuta sottoporre.

Scarlett Johansson: l'attrice versione Vedova Nera per EW

"C'è sempre stata pressione sugli attori affinché restino magri" confessa Scarlett Johansson. "C'è una scena in uno dei miei film preferiti, Eva contro Eva, in cui Bette Davis cammina in cerchio per la stanza, preoccupata da qualcosa, e prende un cioccolatino... lo mette giù... lo riprende... lo rimette di nuovo giù... alla fine cede e lo mangia, ma solo dopo una lunga lotta interiore! Anche allora c'era la stessa pressione. E oggi è molto peggio".

Rebel Wilson: "Gli studios mi pagavano per restare grassa"

La Johansson sottolinea come, col passare del tempo, anche i canoni estetici siano cambiati chiedendo agli attori, e soprattutto alle attrici, enormi sacrifici alimentari per mantenersi in forma, anche a costo di assumere abitudini alimentari sregolate. Ma Scarlett specifica di volersi troppo bene per seguire diete poco salutari:

"Il mio obiettivo è restare magra, ma in salute. C'è un modo sano di ottenere questo risultato e c'è un modo poco sano. Io non commento le scelte delle altre persone, ma per quanto mi riguarda, sono ossessionata dalla mia salute per intraprendere la strada dei disordini alimentari. Preferisco restare in forma in modo naturale".

Avremo modo di tornare ad apprezzare la forma fisica e atletica di Scarlett Johansson in Black Widow a novembre, quando il film arriverà al cinema inaugurando la Fase 4 dell'MCU.