Rebel Wilson: "Gli studios mi pagavano per restare grassa"

L'attrice australiana Rebel Wilson, che negli ultimi mesi è dimagrita ha perso 18 chili grazie a una dieta consigliatale da esperti nutrizionisti, ha svelato che gli studios le pagavano un sacco di soldi per restare grassa.

Rebel Wilson, oggi 40enne, ha deciso di anteporre la propria salute al lavoro e di affidarsi nelle mani di esperti per perdere peso. Oggi la star appare decisamente più magra e confessa al Sun di aver sofferto molto la decisione di restare sovrappeso per costruirsi una carriera a Hollywood:

_"A Hollywood mancano attrici sovrappeso, perciò avevo un lavoro in cui venivo pagata un sacco di soldi per restare grassa, questa cosa mi ha sconvolto il cervello":.

Il punto di svolta, per la Wilson, è arrivato con il giro di boa dei 40: "Quando sono arrivata ai 40 ho deciso che era giunto il momento di pensare alla mia salute. Non ho solo deciso il numero di chili che avrei dovuto perdere, è più di così, è stato capire il motivo per cui mangiavo troppo".

Con l'aiuto della dietologa e fisiologa Kate Save, che dirige il Peninsula Physical Health and Nutrition, Rebel Wilson ha perso 18 chili, ma il suo obiettivo è arrivare a perderne 75 entro la fine dell'anno:

"Mi sono allenata molto all'aperto, non è facile con le restrizioni dell'emergenza sanitaria, e sono felice che finalmente le palestre in Australia stiano riaprendo perché sono pronta a un allenamento più intenso. Finora sono dovuta andare al parco e sdraiarmi sul terriccio per fare gli addominali, è un po' brutale e la mattina comincia a fare freddo".