L'Esorcista: il primo sguardo a Scarlett Johansson sul set ha svelato un dettaglio del plot?

La diva è stata immortalata sul set del reboot horror di Mike Flanagan senza trucco, ma le foto avrebbero rivelato un dettaglio chiave del plot.

I fan de L'esorcista hanno accolto con entusiasmo l'arrivo di Mike Flanagan alla guida del nuovo reboot che vedrà protagonista Scarlett Johansson. E mentre tra i fan cresce la curiosità, le prime foto dal set mostrano l'attrice con un look acqua e sapone, rivelando inoltre un possibile spoiler sulla trama dell'horror.

Di recente Mike Flanagan ha condiviso sui social media una foto del ciak, annunciando l'inizio delle riprese e offrendo un primo sguardo al logo ufficiale del film. Ma le foto dal set trapelate sui social media sarebbero ben più rivelatrici offrendo uno sguardo non solo a Johansson, ma anche ad altri membri del cast principale.

Che cosa hanno rivelato le foto dal set?

Le foto dal set pubblicate sui social media da Cinema Wire mostrano Scarlett Johansson con i capelli sciolti, poco trucco e abiti sportivi, sulle scale di quello che sembra un tribunale. Al suo fianco le co-star Chiwetel Ejiofor, Sasha Calle e Rahul Kohli. Sebbene non si abbiano informazioni sul contesto della scena, i distintivi indossati da Johansson e Calle suggeriscono che interpretino dei detective, mentre il personaggio di Kholi è chiaramente un agente di polizia. Quanto a Ejiofor, il suo coinvolgimento con loro rimane sconosciuto, poiché non c'è nulla su di lui che suggerisca che sia un membro delle forze dell'ordine. In una delle foto Johansson è appoggiata a un'auto con la targa di New York bene in evidenza.

Se la maggior parte dei protagonisti sono poliziotti, è probabile che il plot si concentri più sull'indagine della polizia sulla possessione che sulle vittime tormentate dai demoni o sui tentativi del clero di scacciare lo spirito maligno, prendendo così una strada diversa dai precedenti capitoli della saga horror.

Le immagini non rivelano molto sulla trama, ma mostrano alcune scene potenzialmente importanti. Tra queste, una conversazione tra Johansson ed Ejiofor, e il personaggio di Calle che sembra scagliarsi contro qualcosa di invisibile, confermando la direzione inedita di questo capitolo.

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Primi dettagli della trama de L'esorcista

Intitolato (provvisoriamente?) The Exorcist: Martyrs, il nuovo capitolo della saga ispirata al romanzo di William Peter Blatty vede nel cast Scarlett Johansson, Chiwetel Ejiofor, Diane Lane e Noah Jupe. Con loro anche Laurence Fishburne, probabilmente nei panni di un poliziotto, Sasha Calle e John Leguizamo che, secondo i rumor, interpreterebbe un misterioso antagonista.

Secondo quanto rivelato finora, il film scritto e diretto da Mike Flanagan si concentrerà su una madre e agente di polizia di una cittadina di provincia americana, interpretata da Scarlett Johansson, impegnata a difendere il figlio (Jacobi Jupe) da forze demoniache. Chiwetel Ejiofor dovrebbe interpretare un ex criminale divenuto prete.

L'ingresso di Mike Flanagan nel franchise è la diretta conseguenza del flop del reboot di David Gordon Green, da noi analizzato nella recensione de L'esorcista - Il credente. Nonostante avesse generato profitti al botteghino, è stato accantonato a favore di un capitolo autonomo creato da Flanagan, che avrà una trama indipendente.

The Exorcist: Martyrs dovrebbe uscire nei cinema a marzo 2027.