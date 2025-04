Scarlett Johansson con un dinosauro sputafuoco nella descrizione del trailer di Jurassic World - La rinascita

Un nuovo trailer del reboot di Jurassic World è stato presentato al CinemaCon di Las Vegas, nel corso della conferenza di Universal, agli esercenti presenti in sala.

Tante scene d'azione e anche qualche momento di tenerezza nel nuovo trailer di Jurassic World - La rinascita, il sequel stand-alone di Il dominio, con protagonista la star MCU Scarlett Johansson.

Le nuove sequenze di Jurassic World - La rinascita

Il trailer mostra agli spettatori un drammatico tentativo di rubare le uova di un quetzalcoatlus, che si conclude con un inseguimento aereo ad alta quota, un terrificante attacco di un mosasauro che cerca di capovolgere la barca di un gruppo di ricercatori, e una sorpresa.

Scarlett Johansson in una scena di Jurassic World - La rinascita

La clip mostra anche un dinosauro mutante che somiglia ad una sorta di T-Rex sputafuoco. Chi preferisce la tenerezza all'azione, senza dubbio rimarrà colpito dalla scena che coinvolge un cucciolo di triceratopo, nonostante l'inaspettato epilogo.

Scarlett Johansson fan sfegatata di Jurassic Park

"È sempre stato un sogno, per me, essere in un film della saga di Jurassic" ha dichiarato Scarlett Johansson ospite all'evento "Negli ultimi quindici anni scrivevo dicendo di essere disponibile".

Per non lasciare nulla al caso e tentare il tutto per tutto, Scarlett Johansson per questo film ha contattato direttamente Steven Spielberg, regista dei primi due film e padre indiscusso dell'intera saga:"Gli ho detto che avrei fatto qualsiasi ruolo, anche essere mangiata nei primi cinque minuti di film!" ha scherzato l'attrice.

Scarlett Johansson e Jonathan Bailey in una scena di Jurassic World - La rinascita

Ambientato cinque anni dopo Jurassic World: Il dominio, La rinascita mostra i dinosauri lottare per sopravvivere agli inesorabili cambiamenti climatici. Alcuni esemplari vivono ancora su un'isola che un tempo ospitava il centro di ricerca originale di Jurassic Park. Un gruppo di scienziati si reca sull'isola per recuperare del DNA di dinosauro da usare per creare un farmaco salvavita.