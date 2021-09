Scarlett Johansson: dopo la causa della star la Disney cambierà i contratti con gli attori

Il CEO della Disney Bob Chapek ha confermato che lo studio cambierà la sua politica contrattuale con gli attori in seguito alla causa di Scarlett Johansson per l'uscita di Black Widow. La pandemia di coronavirus ha alterato irrevocabilmente l'industria dell'intrattenimento, con gli streamer che sono aumentati nell'ultimo anno di fronte alle chiusure dei cinema e il pubblico non è disposto ad avventurarsi in pubblico. La maggior parte dei principali studi ha adottato alternative di streaming per i loro film più grandi, inclusa la Disney. Ha inviato 5 film a Disney+ Premier Access dall'inizio della pandemia, da Mulan a Jungle Cruise.

Black Widow: Scarlett Johansson in un'immagine del film

Ciò che è emerso da questo pasticcio è che la Disney ha bisogno di una migliore comunicazione con le sue star se lo streaming continuerà a essere una priorità. Ne è consapevole il CEO Bob Chapek che, ospite della 30° Communacopia Conference di Goldman Sachs (via Deadline), ha confermato che lo studio modificherà i suoi contratti con gli attori in futuro. "La Disney ha avuto una lunga storia di accordi simbiotici e cooperativi con i talent e continueremo a farlo", ha esordito Chapek. "Certamente il mondo sta cambiando e gli accordi con le star in futuro dovranno riflettere il cambiamento". Il CEO ha poi approfondito dicendo:

Black Widow: Scarlett Johansson in una scena d'azione

"Siamo in un momento in cui i film erano stati immaginati per un'unica fruizione, perché francamente non era cambiato molto. Quei film sono stati realizzati tre o quattro anni fa; quegli accordi sono stati stretti tre o quattro anni fa. Quindi vengono lanciati nel bel mezzo di un'emergenza globale che ha accelerato una nuova dinamica, cambiando il comportamento dei consumatori. Stiamo mettendo un piolo quadrato in un buco rotondo in questo momento in cui abbiamo un accordo concepito in una certa serie di condizioni, che in realtà si traduce in un film che viene distribuito in condizioni completamente diverse. In questo momento ci vogliamo prendere una pausa. Ci penseremo al momento di concludere i nostri futuri accordi con i talenti, pianificheremo ciò e ci assicureremo che sia incorporato. Ma in questo momento abbiamo questa sorta di posizione intermedia, in cui stiamo cercando di fare bene con i talent e penso che loro stiano cercando di fare bene con noi, stiamo solo trovando il nostro modo per colmare il divario. In definitiva, crediamo che i nostri talent siano la nostra risorsa più importante e continueremo a crederci. Come abbiamo sempre fatto, li compenseremo equamente secondo i termini del contratto che hanno concordato con noi".