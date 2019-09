Scarlett Johansson: "Black Widow e Hulk? Hanno deciso di sacrificare il loro amore"

Scarlett Johansson sa che la relazione tra la sua Black Widow e Hulk non sarà mai sviluppata da nessun film sugli Avengers. E questo nonostante per anni i Marvel Studios abbiano acceso le più sfrenate fantasie dei fan sui due Vendicatori.

L'attrazione, intellettuale e sessuale, tra Natasha Romanoff e Bruce Banner è innegabile ma è destinata a rimanere confinata alle fanfiction e alle fanart perchè nè Avengers: Infinity War nè Avengers: Endgame l'hanno portata a un grado ulteriore rispetto al "pensato ma non detto". E sicuramente dopo la fine riservata alla Vedova Nera dai fratelli Russo e Kevin Feige nell'ultimo film sulla squadra di Vendicatori, tutti i sostenitori della coppia hanno detto addio alle belle speranze. Anche perchè Endgame ha spinto l'acceleratore su un altro legame di Nat, quella con Clint Barton /Occhio di falco, che ha cercato fino all'ultimo di sacrificarsi per lei su Vormir.

Ebbene, per tutto questo Scarlett Johansson è parecchio dispiaciuta, come ha confessato a The Hollywood Reporter in un'intervista in cui ha spiegato perchè Natasha Romanoff e Bruce Banner non sono mai riusciti a vivere serenamente il proprio amore: "Penso che si siano sacrificati per un bene superiore. Capita a tutti nella vita: incontri la persona giusta ma non nel momento giusto". Queste ultime dichiarazioni fanno eco a quelle di un anno fa, quando la Johansson aveva spiegato che, dopo essersi ritrovati in Avengers: Infinity War, Black Widow e Hulk avevano preso una decisione eroica: "Entrambi hanno deciso, l'ultima volta in cui si sono visti, che avrebbero sacrificato il proprio desiderio in nome di qualcosa di più grande. Questo è quello che è successo e devono andare avanti".

Tuttavia l'interprete di Vedova Nera - che rivedremo l'anno prossimo nello standalone Black Widow - non ha nascosto il proprio desiderio di vederli finalmente insieme e, nonostante questo sia impossibile da realizzare nei piani attuali del MCU, Scarlett ha confessato: "Mi piacerebbe molto esplorare l'altra trama, quella in cui Black Widow e Hulk vivono una storia romantica à la Bogart e Bacall".