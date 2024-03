Scarface di Brian De Palma di nuovo al cinema l'8, 9 e 10 aprile

Scarface di Brian De Palma torna al cinema in versione rimasterizzata 4K come film evento l'8, 9 e 10 aprile.

Dopo il grande successo de Il Cacciatore, Lucky Red propone un nuovo film evento riportando in sala uno dei capolavori della cinematografia mondiale, si tratta di Scarface di Brian De Palma, che risplende di nuova vita grazie alla versione rimasterizzata in 4K.

Al Pacino in una immagine di Scarface, diretto da Brian De Palma nel 1983

A 40 anni dalla sua uscita in Italia (era il 20 aprile 1984) torna nelle sale italiane Scarface, capolavoro scritto da Oliver Stone e diretto da Brian De Palma, con un indimenticabile Al Pacino nei panni dello spregiudicato Tony Montana e una giovanissima Michelle Pfeiffer.

Ispirato all'omonimo film del 1931 di Howard Hawks, ma con ambienti e personaggi nuovi, Scarface è un film potente che ha fatto discutere scandalizzando la Hollywood del tempo e che ha appassionato generazioni di cinefili di tutto il mondo, creando nell'immaginario collettivo la figura di uno dei cattivi più iconici e carismatici della storia del cinema.

Oliver Stone: "Scarface? L'ho scritto quando la cocaina mi stava distruggendo"

La sinossi

Nella primavera del 1980 il porto di Mariel Harbor fu aperto e in migliaia salparono per gli Stati Uniti. Erano in cerca del Sogno Americano. Uno di loro l'aveva trovato tra i viali soleggiati di Miami... ricchezza, potere e passione oltre i sogni più selvaggi. Era Tony Montana. Il mondo lo ricorderà con un altro nome: Scarface.