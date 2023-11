Scarface: Luca Guadagnino ha abbandonato la regia del remake

Ospite del Jio MAMI Mumbai Film Festival, il regista Luca Guadagnino ha confermato che non dirigerà più il nuovo film di Scarface, remake dell'iconico film del 1983 di Brian De Palma (che a sua volta era un remake del film originale del 1932).

Il remake, che verrà prodotto da Universal Pictures, rimane ancora una volta senza regista. In precedenza, Guadagnino aveva commentato la notizia in questo modo: "La gente dice che faccio solo remake! La verità è che il cinema si è rifatto da solo durante tutta la sua esistenza. Non è questione di essere pigri o di non avere idee originali. Si tratta di vedere cos'hanno da dire, certe storie, sul nostro presente."

Al Pacino è la star di Scarface

Al Pacino, intervistato recentemente dall'Indipendent, ha parlato estensivamente della sua carriera e, in particolare, di Scarface, dicendo che la pellicola del 1983 diretta da Brian De Palma e scritta da Oliver Stone, dal punto di vista artistico, ha avuto un impatto non indifferente.

Alla domanda del giornalista: "Sente che i suoi film abbiano avuto un impatto negativo dal punto di vista culturale?" Pacino ha risposto: "Beh, non so cosa dire a riguardo, non lo so. Guardo Scarface e non la vedo come metafora. Capisco di cosa parlava De Palma quando l'abbiamo realizzato."

Pacino ha concluso la sua risposta con le seguenti parole: "La gente hip-hop era entusiasta di Scarface. Conosco molte persone che non spacciano droga e che ne sono ispirate. Si tratta di ingegno che, improvvisamente, arriva dal basso e sale, motivo per cui l'originale è stato così stimolante per me".