Scarface: Al Pacino ha sniffato vera cocaina sul set del film?

La leggenda metropolitana secondo cui Al Pacino avrebbe sniffato vera cocaina sul set di Scarface ha fatto il giro del mondo per decenni ma, a quanto pare, no, la polvere bianca usata nel film non era altro che del semplice latte in polvere. Il regista Brian De Palma non ha mai smentito le dicerie e non ha mai dichiarato ufficialmente quale sostanza venne effettivamente utilizzata dalla troupe per simulare l'aspetto della droga.

Al Pacino è il protagonista di SCARFACE

Quel che è certo però è che, qualunque cosa fosse, il setto nasale di Al Pacino non è stato più lo stesso una volta terminate per riprese, l'attore ha dichiarato: "Per anni ho avuto molti fastidi e 'cose' che si formavano di tanto in tanto dentro il mio naso. Non so esattamente che cosa sia successo ma le mie narici sono cambiate per sempre."

Un membro della troupe ha spiegato: "Possono far sì che le sostanze che sei costretto a sniffare non ti uccidano ma devi comunque inalarle dal naso e non è certo un modo 'naturale' di assumere un qualunque tipo di sostanza per il tuo corpo. La prossima volta che vedrai qualcuno sullo schermo che sniffa polvere bianca saprai che nessuno sta assumendo droghe reali, generalmente si tratta di vitamina B in polvere."

Scarface ('83) Al Pacino in una scena del film

Oliver Stone, lo sceneggiatore di Scarface, ha trascorso del tempo in Florida e nei Caraibi intervistando criminali e poliziotti al fine di poter scrivere un copione che fosse autentico in tutto e per tutto: "Volevo creare un gangster del Terzo Mondo, con il sigaro in mano, una sorta di film sexy ambientato a Miami." Sfortunatamente, mentre scriveva la sceneggiatura, Stone stava anche affrontando la sua personale dipendenza dalla cocaina, questo però gli ha permesso di comprendere gli effetti della cocaina in tutte le sue terribili sfaccettature.